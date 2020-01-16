Женщина едва не родила на месте ДТП в Екатеринбурге

Автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с Nissan Note. По предварительной информации, отечественный автомобиль ехал по главной дороге, а иномарка не уступила ему дорогу. Избежать столкновения водителю ВАЗа не удалось. После столкновения с Nissan он врезался в забор.

Сообщается, что в автомобиле ВАЗ-2115, кроме водителя, находились две женщины. Одна из них была беременна, и ее везли в роддом. Схватки начались сразу после столкновения.

Попутная машина отвезла роженицу в роддом. Вторая пассажирка ВАЗа, родственница беременной, пострадала при ДТП.

В Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга обещали позже уточнить информацию о состоянии роженицы, а также результатах родов.