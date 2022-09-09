Женщина едва не прирезала мужа в Казани | 360°

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09 сентября 2022, 13:47

Женщина едва не прирезала мужа в Казани

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Ночной семейный конфликт между мужем и женой закончился тем, что женщина схватила нож и воткнула его супругу в живот. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

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Поножовщина произошла одном из домов на улице Эдгема Тенишева в поселке Радужном. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Казань

Поножовщины

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