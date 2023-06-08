Происшествия 08 июня 2023, 15:35 Женщина едва не погибла в пожаре в Ивановской области

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В городе Кохма Ивановской области произошел пожар сразу в двух частных домах. В результате случившегося пострадала женщина. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Дома загорелись в среду, 7 июня, на улице Лесной. Когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты, огонь успел перекинуться на рядом стоящие строения. Женщина в возрасте 67 лет смогла выбраться из горящего дома, перепрыгнув через окно.

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Пострадавшую с ожогами увезли в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают причину случившегося.