Происшествия 26 июля 2023, 19:31 Женщина едва не наступила на гранату на юго-востоке Москвы — СМИ Shot: москвичка чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в Лефортове РИА «Новости»

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Жительница Москвы заметила гранату под своими ногами, после чего сразу обратилась к сотрудникам полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, прохожая в районе Лефортово в пешеходной зоне увидела на земле предмет, похожий на гранату. Женщина сразу сообщила о подозрительной находке в правоохранительные органы.

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Авторы статьи отметили, что территорию у шоссе Энтузиастов, где нашли похожий на гранату предмет, оцепили. Представители экстренных служб направились на место для обследования. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожая ситуация произошла во вторник: гранату нашли во дворе жилого дома на улице Просторной в Москве. Она лежала сзади дома. Сотрудники МЧС оцепили территорию и вызвали саперов.

Ранее похожий на бомбу предмет нашли во дворе в Новой Москве. Подозрительный предмет в виде дротика, перевязанного скотчем с патроном, обнаружили в поселении Щербинка.