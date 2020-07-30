Женщина дважды «воскресла» на собственных похоронах в Зимбабве

Пожилая женщина долгое время болела, позже перенесла инсульт и скончалась. Родственники приступили к похоронам. Однако в тот момент, когда копали могилу, «покойница» стала подавать признаки жизни.

Когда выяснилось, что пожилая женщина дышит, ее сразу же отнесли обратно домой. Одна уже на следующий день она снова перестала подавать признаки жизни, а ее тело остыло.

Тогда похороны продолжили. Но тело женщины снова стало теплым. Родственники решили отправить ее в больницу для обследования. В итоге спустя непродолжительное время долгожительница все же скончалась.

Близкие связали произошедшее с религией пенсионерки.

«Мы рассудили, что раз она исповедовала традиционную религию, возможно, есть какие-то вещи, которые необходимо сделать», — рассказали родственники.