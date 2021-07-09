Женщина будут судить за убийство собственной дочери во Владимирской области

В Меленковском районе Владимирской области будут судить женщину, подозреваемую в убийстве своей взрослой дочери. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру.

Это произошло в январе. По версии следствия, 55-летняя женщина поссорилась со своей дочерью, которая находилась в нетрезвом состоянии. В ходе конфликта женщина взяла нож и нанесла им дочери удар в грудь. Девушка скончалась на месте.

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение. Женщине грозит от шести до 15 лет тюрьмы.