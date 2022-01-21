Женщина бросилась на машину полицейских, чтобы спасти от задержания супруга-дебошира. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина выпил лишнего, а затем устроил потасовку с прохожим и начал бить чужие машины. Жена пыталась его успокоить. Когда на место приехал отряд ППС, чтобы задержать дебошира, женщина бросилась на машину полицейских, пытаясь их остановить. Ее муж в это время сел в машину к своему другу и уехал.