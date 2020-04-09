Женщина бросила ребенка в торговом центре Екатеринбурга

Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области рассказал, что «охранник пустил неизвестную ему девушку с ребенком в холл погреться».

«Через какое-то время она попросила мужчину побыть с грудничком, сказав, что пойдет за мужем, однако назад мать так и не вернулась», — уточнил Горелых.

Ребенка отправили в больницу: ему диагностировали переохлаждение и обморожение средней тяжести. Личность его матери установлена, сейчас ее разыскивает полиция.