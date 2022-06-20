Женщина без водительских прав сбила двух детей на велосипеде под Нижним Тагилом

Женщина за рулем ВАЗ сбила двух детей, ехавших на велосипеде. Это произошло в поселке Башкарка под Нижним Тагилом, написало ИА Nation News со ссылкой на ГИБДД.

По предварительным данным, женщина, которая ранее была лишена прав за вождение в нетрезвом виде, сбила двух братьев на велосипеде, ехавших в попутном направлении. У 10-летнего ребенка диагностировали травму живота, его 15-летний брат получил только ссадину на спине.