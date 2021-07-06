Женщина без водительских прав насмерть задавила подругу

В минувшие выходные на берегу Обского водохранилища женщина на автомобиле насмерть задавила свою знакомую и чуть не убила двоих детей, рассказал «Царьград».

Женщина с мужем, детьми и знакомыми, все жители Кемеровской области, приехали на водохранилище на отдых. Они остановились неподалеку от села Завьялово.

Женщина без водительских прав решила самостоятельно перепарковать машину. По словам очевидцев, она перепутала педали газа и тормоза. В итоге она насмерть сбила подругу, а также наехала на палатку, в которой находились дети трех и шести лет. Детей доставили в больницу.