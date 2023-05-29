Происшествия 29 мая 2023, 17:53 Женщина 75 лет погибла в пожаре в Новосибирской области

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В селе Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области накануне загорелся частный жилой дом. В результате происшествия погибла 75-летняя пенсионерка. Об этом написал «Царьград».

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание в сарае. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело женщины.

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Позже стало известно, что школьница, проживающая вместе с бабушкой, смогла выбраться из дома самостоятельно. Девочка не пострадала.