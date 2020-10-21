Легковушка протаранила остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Есть раненые.

Фотографиями и видео с места аварии поделились очевидцы в социальных сетях. Они же сообщили, что машина врезалась в остановку на улице Косыгина. На место уже прибыли экстренные службы. По предварительным данным, пострадали два человека.

В машине находились люди в праздничных нарядах, в том числе, девушка в платье невесты. Пользователи сети предположили, что автомобиль направлялся в ЗАГС.

Позднее догадки подтвердились. Издание «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Красногвардейского района Санкт-Петербурга сообщила, что легковушка везла на свадебную церемонию 27-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Сейчас они направляются в больницу, а коммунальные службы убирают последствия аварии.

Наезд на остановку спровоцировали другие машины. Изначально на дороге столкнулись три автомобиля, один из них от удара вылетел на тротуар.

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