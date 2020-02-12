Жена священника сбила мать с ребенком и скрылась с места аварии

Там уточнили, что авария произошла 30 января в селе Дворцы. Девочка вместе с матерью шла по обочине дороги. В 16:30 по местному времени (совпадает с московским) на ребенка наехала машина.

Нарушительнице 33 года. По данным kp40.ru, за рулем была жена священника из соседнего села Льва Толстого.

«Сбила на скорости, вышла, посмотрела, сказала, что ее ждут ее дети и умчала. После всего приехала к ним с адвокатом на своей машинке», — рассказывала во «ВКонтакте» родственница пострадавшей.

В разговоре с изданием она добавила, что девочка получила компрессионный перелом позвоночника, ее направили в Калужскую областную больницу. Также, по словам родственницы, травмы получила мать девочки.