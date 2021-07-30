Жена самарского полицейского предлагала деньги семье убитой школьницы

Жена самарского полицейского, которого подозревают в убийстве школьницы, предлагала родным погибшей девочки деньги для организации похорон, но те отказались. Такую информацию опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным канала, семьи были знакомы давно. Девочка иногда звонила в квартиру полицейского по домофону, чтобы ей открыли дверь в подъезд. Что касается слухов о том, что якобы между полицейским и девочкой могли быть какие-то отношения, то супруга категорически в это не верит. Она говорит, что их поселок слишком маленький, и все бы давно все знали.

Супруга рассказала полиции, что у них в семье не бывало конфликтов. Полицейский никогда не позволял себе выпить лишнего, не вел себя странно. Пара воспитывает двоих детей. Сама женщина сейчас в декрете, до которого тоже работала в органах.

По словам супруги, мужчина в тот роковой день уехал на рыбалку. Процесс его сборов жена не застала — была занята с младшим сыном. Когда она вышла из дома, мужчина уже уехал.

Знакомые полицейского рассказали СМИ, что их семья всегда выглядела благополучной. Никто из них не верит в то, что мужчина мог изменять супруге — он всегда был примерным семьянином. Положительную характеристику полицейскому дают и его коллеги.