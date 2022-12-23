Происшествия 23 декабря 2022, 02:03 Жена Рогозина получила тяжелую контузию при обстреле Донецка Экс-депутат Рады Царев: жена Рогозина получила тяжелую контузию при обстреле Донецка РИА «Новости»

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Жена бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна получила тяжелую контузию в ходе обстрела гостиницы в Донецке, где она была вместе с мужем. Об этом сообщил знакомый с пострадавшими бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

«У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», — написал бывший парламентарий. Царев также добавил, что ранения самого Рогозина «оказались тяжелее, чем казалось вначале».

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Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле со стороны украинских военных гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. Осколок пробил ему правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок. Из-за сложности ранения медики Донецка и Ростова-на-Дону не решились проводить ему операцию. Бывшего главу Роскосмоса перевезут в Москву. Там врачи проведут консилиум, чтобы определиться с оказанием дальнейшей медицинской помощи.

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Вместе с Рогозиным ранения получил председатель правительства ДНР, бывший министр промышленности Ставропольского края Виталий Хоценко. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Он также добавил, что при обстреле погибли два человека. Один из погибших — помощник Рогозина Михаил Бридасов.

Также в это время в гостинице находился председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Его помощница Татьяна Калегина рассказала «360», что он не получил ранения.