Жена Просвирнина рассказала о трехдневном запое мужа

Перед смертью блогер и журналист Егор Просвирнин находился в трехдневном запое. Его супруга Марина Урусова пыталась вывести мужчину из этого состояния. Однако перед смертью Просвирнин выгнал всех из квартиры и заперся внутри. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, Просвирнин и Урусова на протяжении трех дней употребляли спиртные напитки. В понедельник, 27 декабря, женщина обратила внимание, что ее муж странно себя ведет.

«С самого утра он проснулся, меня разбудил: «Знаешь в чем дело? В самом виде из окна…» — рассказала Урусова.

Кроме того, журналист устроил в квартире погром и повредил мебель. Женщина позвонила своей матери и матери Просвирнина, и попросила помощи. Все вместе они попытались успокоить журналиста, но тот просто выгнал всех из квартиры и заперся внутри.

Блогер-националист, создатель проекта «Спутник и Погром»* Егор Просвирнин в понедельник, 27 декабря, выпал голым из окна квартиры на Тверском бульваре в Москве. При падении он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался.

*Издание признано содержащим экстремистские материалы.