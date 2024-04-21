21 апреля 2024, 13:58
Жена переехала мужа на улице Островитянова в Москве
Источник «360»: жена сбила мужа на юго-западе Москвы
Жена сбила мужа у дома № 30 на улице Островитянова в Москве. Как сообщил источник «360», помощь спасателей мужчине не потребовалась.
ДТП произошло 21 апреля около 13:20 в Юго-Западном административном округе. Легковушка проехалась по пешеходу, но мужчина не был заблокирован. Помощь спецслужб не потребовалась.
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«Мужчина встал и пошел домой», — передал источник.
Ранее в Москве произошла смертельная авария. В Мытищах иномарка влетела в припаркованную фуру и загорелась. Водитель легковушки погиб.
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