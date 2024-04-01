Происшествия 01 апреля 2024, 12:17 Жена обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мирзоева попала в реанимацию Супруга обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева попала в реанимацию после сообщений о случившемся. Об этом РИА «Новости» рассказала соседка родителей фигуранта.

«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание», — заявила женщина.

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Стрельба и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в помещение перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по людям и начали разбрасывать зажигательные шашки.

Мирзоев после теракта собирался вернуться в Таджикистан. Родители обвиняемого выразили соболезнования семьям жертв трагедии. Мать Мирзоева подчеркнула, что не может поверить в то, что сын решился на массовое убийство.

Далерджону Мирзоеву 32 года, у него есть жена и четверо детей. Он приехал в Подмосковье из Новосибирска, где работал таксистом.