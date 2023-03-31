Эксклюзив 31 марта 2023, 21:16 «Жена недавно съехала». Соседка — о семье из Петрозаводска, где отец убил трехлетнего сына СК возбудил дело после убийства ребенка и смерти его отца в Петрозаводске РИА «Новости»

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В Петрозаводске отец убил трехлетнего сына, а после покончил с собой. Соседка семьи предположила в беседе с «360», что причиной случившегося стали конфликты между супругами. Недавно жена погибшего съехала от него.

«Мы были соседями несколько лет, и я не могу ничего такого про них сказать. Семья как семья — отец, мать, сын. Возможно, были какие-то конфликты, но так, чтобы их слышал весь дом — такого не было. Не могу сказать, планировалось ли это заранее. Но знаю, что некоторое время назад жена съехала от него на другую квартиру», — рассказала женщина.

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Жительница Петрозаводска 29 марта, вернувшись домой, нашла тела супруга и трехлетнего сына. Ребенок лежал в ванне с водой. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Как сообщила «360» старший помощник руководителя управления СКР по Карелии Инна Таратунина, мотивы поступка убившего сына отца пока неизвестны. Точную причину смерти мальчика должна установить экспертиза — было ли это утопление или удушение.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.

«Принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в СК.