Жена избившего врача мусульманина впервые прокомментировала драку

Жена Бахриддина Азимова, избившего врача-дерматолога в Нижневартовске, заявила, что не имеет значения, кто был прав или виноват в конфликте. По мнению девушки, интерес СМИ портит ей жизнь, сообщила газета «Комсомольская правда».

Девушка заявила, что ничего не боится, но не желает усугублять ситуацию. Однако и оправдываться, по мнению Нилуфар, ей не за что. Она отметила, что пострадавший врач ей «ничего не сказал», а судьбу ее мужа решит суд, где «все будет по закону».

«Пусть все в обществе считают, как считают, я не против. Мне их понятия не нужны», — так ответила Нилуфар на вопрос собеседника о том, хочет ли она, чтобы общество поняло ее.

Выяснилось, что сама Нилуфар тоже тесно связана с медициной — работает медсестрой. Тут же она заметила, что ей все равно, как к ней будут относиться коллеги. Оценить поступок супруга она не смогла, выключив в конце разговора телефон и удалив страницу из социальной сети.

В настоящее время в отношении 29-летнего Бахриддина Азимова возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство с применением насилия». Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета покидать дом без согласия следователя, а также запретил общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, сообщает сайт Следственного комитета по ХМАО-Югра.

История, получившая огласку, произошла на прошлой неделе в Нижневартовске. На прием к врачу-дерматологу пришла девушка в хиджабе. После осмотра на доктора набросился ее муж ее и стал его избивать. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы, а Бахриддин Азимов находится под домашним арестом.