Жена избитого на глазах у сына ставропольца рассказала о его состоянии

Жена избитого на глазах у сына ставропольца рассказала «360», что мужчина чувствует себя очень плохо: у него двойной перелом челюсти. Со скобами на зубах он лежит в больнице.

«Отвратительно чувствует [себя]. У него двойной перелом челюсти. <…> У него скобы на всех зубах. С ребенком все нормально. Перенервничал только, а так нормально», — отметила Евгения Вяткина.

Вяткина рассказала, что ее мужа избивали более 10 человек. Перед этим ее муж, их сын, крестный ребенка и его личный водитель «встречались с человеком, стояли и никого не трогали». Крестный, по словам собеседницы, получил сзади бутылкой по голове.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором мужчину, который держит за руку ребенка, бьют по лицу по очереди два неизвестных человека, после чего он падает. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, следователи завели дело по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Местные СМИ писали, что конфликт разгорелся якобы после замечания водителю, который окатил водой из лужи стоявших на улице людей.

В ведомстве отметили, что подозреваемых в избиении ставропольца сейчас ищут: допрашивают очевидцев и назначают судебные экспертизы. Ребенку пообещали оказать квалифицированную психологическую помощь.