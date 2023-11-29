Эксклюзив 29 ноября 2023, 18:26 Жена экс-бойфренда Волочковой получила телеграмму о смерти мужа в СИЗО Супруге Сергея Кузнецова прислали телеграмму из СИЗО о смерти мужа pxhere.com

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Анастасия Кондрачук, жена бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, получила телеграмму о смерти супруга в СИЗО. Подробности стали известны «360».

В письме сообщили, что Кузнецов ушел из жизни 28 ноября в следственном изоляторе «Матросская тишина».

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Кондрачук до последнего отказывалась верить в смерть мужа. Она сообщала, что ей не предоставляли официальных документов о гибели Кузнецова.

Телеканал «360»

Накануне адвокат Александр Бенхин подтвердил смерть экс-бойфренда Волочковой. Правозащитник признал, что ранее ошибочно назвал эти новости фейком. Он добавил, что у Кузнецова и его супруги была «сумасшедшая, яркая любовь».

Кузнецов, которого в Сети прозвали «банщиком», стал фигурантом уголовного дела весной 2023 года. Его обвинили в жестоком избиении супруги.

С Волочковой у мужчины был непродолжительный роман. Молодые люди познакомились на программе «Давай поженимся!». Дело почти дошло до свадьбы, но позже балерина обвинила жениха в попытке пиара на их отношениях.