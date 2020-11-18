Жена директора реабилитационного центра в Башкирии рассказала, что людей похищали не они, а у них

Жена руководителя реабилитационного центра в Башкирии, в котором, по версии следствия, держали похищенных людей, не согласна с заявлением силовиков. Она утверждает, что вся операция — это происки конкурентов.

«Задержали группу из пяти человек. Ни за что задержали. Все родители реабилетантов в шоке. Они требуют общественного резонанса, готовы идти в прокуратуру, на телевидение. Их детей выгнали из центра, а в другую клинику они идти не хотят», — рассказала «360» жена руководителя центра Аделя.

Она пояснила, что к центру всегда было повышенное внимание со стороны вышестоящих инстанций. Ежемесячно клиника сдавала списки людей, проходящих реабилитацию. Часто центр проверяли сотрудники прокуратуры, пожарной безопасности. Осматривал клинику и глава Стерлитамакского района.

«Я сама лично ездила в прокуратуру за актами проверок за год. А видео, которое разошлось по Сети, было снято не 17 ноября, а 27 января 2020 года. Это старая съемка. И даже там видно, что никого нет в наручниках, никто не привязан. Вообще история эта продолжается уже год», — поделилась Аделя.

Женщина уверена, что все подстроил конкурент центра — некий Антон Загайко. Около пяти лет назад он сам пришел в клинику за помощью. Тогда муж Адели отправил его в клинику в Казань на бесплатный двухмесячный курс реабилитации. Потом мужчина вернулся и даже работал в клинике под Уфой.

«И вот в октябре он просто берет и ворует людей из центра. 16 человек на газельке. Его папа работает на газельке. Он открыл другой центр где-то под Уфой и увез туда наших людей. Называется „Линия жизни“. А еще натравил на нас Госнаркоконтроль, ОМОН. У него есть связи», — заявила Аделя.

Жена руководителя центра добавила, что ее муж сам уже десять лет не пьет. Он прошел этот путь от начала до конца, поэтому помогает другим. Деньги на адвоката Аделе прислали благодарные пациенты центра со всей России.

«Он развивается, добро делает. Столько людей благодаря ему трезвые. Мне говорят — куда надо пойдем, напишем. Для всего села, где расположена клиника, мой муж установил пожарный гидрант. Помогал местной школе, детскому саду. Жители все в шоке, у нас душа вложена в этот центр», — заключила Аделя.

Сейчас ее муж находится в изоляторе временного содержания в Уфе. Его завтра переведут в другое место, но женщина не знает, куда именно.

Следственный комитет по региону ранее сообщил, что руководство центра задержано за похищение людей, а также насильственное удержание в клинике.