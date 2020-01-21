21 января 2020, 13:35
Жена депутата Хананашвили очнулась после покушения
9 января произошло нападение на Светлану Ханашвили, супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Все это время она находилась в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Об этом сообщил портал Life.ru.
Женщина все еще находится в шоковом состоянии, но ее самочувствие заметно улучшилось. В связи с этим предполагается ее скорая выписка из медицинского учреждения.
Задержаны подозреваемые по этому делу. Ими стали директор частной школы Василиса Маслова и два ее бывших ученика. По данным СК РФ, возможный мотив нападения — безответная любовь к Михаилу Ханашвили, мужу пострадавшей.