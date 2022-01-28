Жена бизнесмена из Подольска подтвердила, что его похитили неизвестные

В Подольске бизнесмена похитили прямо из двора его дома. Известно, что мужчину затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. СМИ пишут, что у автомобиля были «левые» номера. Супруга бизнесмена подтвердила в беседе с «360», что ее мужа действительно похитили. Но от любых комментариев на эту тему она отказалась и подчеркнула, что вообще ничего об этом не знает.

По данным Telegram-канала SHOT, мужчину похитили в четверг четыре неизвестных. Они объявились в его дворе с криками «Полиция!», сказали своей жертве несколько предложений, потом силой затолкали мужчину в машину черного цвета и уехали с места происшествия.

Во время происходящего на месте было несколько свидетелей, но, судя по всему, злоумышленников это совершенно не смущало. Дело в том, что номера на их автомобиле все равно были зарегистрированы на адрес, которого не существует. По сути дела, очевидцы и не могли по номеру машины их узнать.

На следующий день консьержу дома, где проживает похищенный, неизвестный человек принес документы и банковские карты мужчины. Он сказал, что они лежали на улице и он их просто нашел. Компания, которой владеет жертва, занимается ремонтными работами. СК возбудил дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».