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    11 марта 2021, 17:21

    Жена актера Владимира Долинского попала в ДТП в центре Москве

    Алла Морген, Анастасия Калинина, Денис Малышев

    В центре Москвы в четверг вечером столкнулись четыре машины. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. СМИ писали о том, что в аварии пострадал актер Владимир Долинский. Но это оказалась его супруга.

    Жена актера Владимира Долинского попала в ДТП в центре Москве

    Адрес места аварии: Большая Дорогомиловская, 8. По данным источника, среди пострадавших числится жена актера Владимира Долинского актриса Наталья Волкова.

    «Это я. Меня немножко ударили сзади. Владимира не было, он на гастролях», — сообщила актриса «360».

    По остальным участникам ДТП информация уточняется. На место выехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Причина столкновений пока неизвестна.