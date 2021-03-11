Жена актера Владимира Долинского попала в ДТП в центре Москве

В центре Москвы в четверг вечером столкнулись четыре машины. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. СМИ писали о том, что в аварии пострадал актер Владимир Долинский. Но это оказалась его супруга.

Адрес места аварии: Большая Дорогомиловская, 8. По данным источника, среди пострадавших числится жена актера Владимира Долинского актриса Наталья Волкова.

«Это я. Меня немножко ударили сзади. Владимира не было, он на гастролях», — сообщила актриса «360».

По остальным участникам ДТП информация уточняется. На место выехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Причина столкновений пока неизвестна.