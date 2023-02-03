Происшествия 03 февраля 2023, 15:26 «Желтый» уровень террористической опасности продлили в Брянской области Брянские власти продлили высокий уровень опасности терроризма до особого распоряжения РИА «Новости»

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«Желтый» уровень террористической опасности продлили с 3 февраля в Брянской области до особого распоряжения. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

«С 14:00 часов 3 февраля установлен высокий („желтый“) уровень террористической опасности. Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно», — уточнили в правительстве.

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Решение приняли в связи с информацией правоохранителей о сохраняющейся угрозе теракта.

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Местные власти рекомендовали местным жителям иметь при себе паспорта, чтобы предоставить их по требованию полиции в общественных местах.

Утром в пятницу, 3 февраля, четыре ракеты сбили над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

В воскресенье, 31 января, со стороны ВСУ в регионе обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа и населенные пункты Новозыбковского городского округа.