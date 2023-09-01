01 сентября 2023, 17:49
Железобетонная плита упала на строителя в Сочи
МЧС: в Сочи спасатели вызволили строителя из-под железобетонной плиты
В Сочи спасатели достали мужчину из-под железобетонной конструкции, которая рухнула на него во время строительных работ на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
«Бригада демонтировала участок дороги. Стропы не выдержали тяжести — мужчина оказался придавленным плитой», — указали в ведомстве.
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Южный поисково-спасательный отряд МЧС прибыл на место происшествия. Для вызволения строителя из-под железобетонной конструкции специалисты использовали телескопические стойки и шанцевый инструмент. В результате пострадавшего транспортировали на носилках и передали врачам.
Ранее в Москве рабочий попал в установку для рециклинга бетона. Двадцатилетнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ЧП, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Строительство
Сочи
МЧС РФ
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