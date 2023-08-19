Происшествия 19 августа 2023, 19:15 Железную дорогу размыло в Бурятии из-за разрушения дамбы Прокуратура сообщила о размытии железной дороги в Бурятии из-за разрушенной дамбы

Читать 360tv в

Железнодорожные пути размыло после частичного разрушения дамбы в Северо-Байкальском районе Бурятии. ЧП произошло на 1102-м километре перегона Холодная — Нижнеангарск, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно», — указали в ведомстве.

Реклама

В прокуратуре отметили, что движение на этом участке железной дороги временно перекрыли. Отправления многих поездов задержали. Пригородные поезда № 6371 Новый Уоян — Северобайкальск и № 6372 Северобайкальск — Новый Уоян отменили.

Пассажирам обещали обеспечить дополнительное питание и воду. Позже всех доставят до станции Таксимо. Оттуда людей отправят до пункта назначения альтернативным путем.

На место направили два противоразмывных поезда и дополнительную спецтехнику. На территории района ввели режим ЧС.

Ранее пригородный поезд сошел с рельсов из-за размытия участка железной дороги на юге Сахалина. Пути подмыли сильные дожди.