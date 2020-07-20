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    20 июля 2020, 14:47

    Железнодорожный вокзал оцепили в ХМАО

    Артур Блянихов

    В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции изучают территорию железнодорожного вокзала на предмет опасных и запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, вокзал оцепили. Из здания вывели всех посетителей и сотрудников. Внутрь никого не пускают.

    «Вокруг вокзала ходил кинолог с собакой», — рассказал свидетель.

    Кроме полиции около вокзала стоят пожарные и скорая. По словам инсайдера, поступил анонимный звонок, что «вокзал заминирован».