20 июля 2020, 14:47
Железнодорожный вокзал оцепили в ХМАО
В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции изучают территорию железнодорожного вокзала на предмет опасных и запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, вокзал оцепили. Из здания вывели всех посетителей и сотрудников. Внутрь никого не пускают.
«Вокруг вокзала ходил кинолог с собакой», — рассказал свидетель.
Кроме полиции около вокзала стоят пожарные и скорая. По словам инсайдера, поступил анонимный звонок, что «вокзал заминирован».