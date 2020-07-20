Железнодорожный вокзал оцепили в ХМАО

По данным информагентства, вокзал оцепили. Из здания вывели всех посетителей и сотрудников. Внутрь никого не пускают.

«Вокруг вокзала ходил кинолог с собакой», — рассказал свидетель.

Кроме полиции около вокзала стоят пожарные и скорая. По словам инсайдера, поступил анонимный звонок, что «вокзал заминирован».