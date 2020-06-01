Железнодорожный мост рухнул под Мурманском

По предварительным данным специалистов, причина обвала — подмывание насыпи опоры инженерного сооружения. Сообщается, что это произошло из-за таяния снега, и в следствии — подъема уровня воды в реке Коле.

Движение по мосту приостановили еще 30 мая. Специалисты уже занялись восстановлением.