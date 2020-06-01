01 июня 2020, 17:44
Железнодорожный мост рухнул под Мурманском
Железнодорожный мост над рекой рухнул на перегоне между станциями Кола и Выходной в Кольском районе Мурманской области. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
По предварительным данным специалистов, причина обвала — подмывание насыпи опоры инженерного сооружения. Сообщается, что это произошло из-за таяния снега, и в следствии — подъема уровня воды в реке Коле.
Движение по мосту приостановили еще 30 мая. Специалисты уже занялись восстановлением.