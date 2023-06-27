Происшествия 27 июня 2023, 09:50 Железнодорожные пути повредили на востоке Крыма Глава Крыма Аксенов: в Кировском районе повредили пути, никто не пострадал Freepik

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На востоке Крыма повредили железнодорожные пути. Глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что ремонт займет до восьми часов.

«В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет», — написал он.

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Причину происшествия Сергей Аксенов не уточнил. По его словам, на месте работают профильные службы. Ремонт железнодорожного полотна займет от четырех до восьми часов.

Советник главы Крыма Олег Крючков написал, что восстановительные работы уже начали. Задержали четыре поезда — два дальнего следования и столько же по местным маршрутам. Пассажиров решили перевозить по мультимодальной схеме от станции «Владиславовка» до поселка городского типа Ленино и обратно.

Железнодорожное полотно 21 июня повредили в районе Феодосии. Сергей Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие. Движение восстановили в тот же день.