Железнодорожные пути были повреждены в Белгородской области на границе с Украиной

Повреждены железнодорожные пути в Шебекинском районе Белгородской области, на границе с Украиной. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», — сообщил он.

Накануне, 11 апреля, на данной территории ввели высокий или «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать до 17 часов 25 апреля 2022 года. На сайте региона такая мера объяснялась полученной от органов ФСБ России информацией о возникновении угрозы теракта.