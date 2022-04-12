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    12 апреля 2022, 08:14

    Железнодорожные пути были повреждены в Белгородской области на границе с Украиной

    Губернатор Гладков сообщил об отсутствии пострадавших при ЧП на железнодорожных путях

    Екатерина Виславская

    Повреждены железнодорожные пути в Шебекинском районе Белгородской области, на границе с Украиной. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

    Железнодорожные пути были повреждены в Белгородской области на границе с Украиной

    «Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», — сообщил он.

    Накануне, 11 апреля, на данной территории ввели высокий или «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать до 17 часов 25 апреля 2022 года. На сайте региона такая мера объяснялась полученной от органов ФСБ России информацией о возникновении угрозы теракта.