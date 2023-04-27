Происшествия 27 апреля 2023, 14:19 Железнодорожник погиб от удара током в Свердловской области

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Электромеханик Свердловской дистанции электроснабжения погиб от удара током у перегона станции Свердловск-Пассажирский. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, сотрудник железной дороги получил удар током от контактной сети напряжением 2000 вольт, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Отмечается, что по факту происшествия организовали проверку, на место трагедии выехали специалисты следственной группы.