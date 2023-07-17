Происшествия 17 июля 2023, 09:22 Ж/д полотно Крымского моста не получило повреждений после ЧП Председатель госсовета Крыма Константинов: ж/д полотно моста не пострадало после ЧП YouTube

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Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало после ЧП. Полуостров связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, сообщил в Telegram-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«У нас есть опыт паромного сообщения. Мы не изолированы», — подчеркнул он.

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Константинов добавил, что украинские власти никогда не останавливал тот факт, что автомобильная часть перехода Крымского моста — исключительно гражданский объект, поэтому они вновь предприняли атаку.

«Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар», — выразил уверенность Константинов.

Жертвами ЧП на Крымском мосту утром 17 июля стали супруги из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила. Девочку поместили в реанимацию.

По Крымскому мосту уже запустили первый поезд после происшествия. Состав сообщением Симферополь — Москва отправился в сторону Краснодарского края.