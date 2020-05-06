«Жарили-то мы не на Сенной!» Блогеры рассказали подробности барбекю в центре Петербурга

Новая подробность в деле с шашлыками на Сенной площади. Блогеры признались, что жарили мясо во дворе дома, а потом перенесли мангал в историческое место Петербурга. Видео с объяснениями из-зала суда оказалось в распоряжении «360».

«Жарили-то мы не на Сенной площади — тогда бы жесть была. Мы никогда бы так не сделали», — заявил один из молодых людей. Он признался, что не ожидал получить такой резонанс.

«Мы это сделали спонтанно. Хотели бы перед всеми извиниться. Мы не ожидали, что так произойдет». Другой парень рассказал, что знал о режиме самоизоляции, но якобы поверхностно.

«Я не со всеми постановлениями ознакомился конечно, прочитал некоторые нормативно-правовые акты. Сейчас понимаю, что глупость совершил. За сегодняшнюю ночь много выводов сделал. Хочу извиниться перед сотрудниками МВД, которые курируют район — им больше достанется», — заключил блогер.

История с видео, на котором двое парней жарили шашлыки в историческом центре Петербурга, да еще и во время пандемии, получила широкий общественный резонанс. Молодых людей нашли и выписали штраф 25 тысяч рублей на каждого.