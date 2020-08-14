14 августа 2020, 10:59
Жара в Токио стала причиной гибели 14 человек
Жара в Токио стала причиной гибели людей. За два дня от теплового удара скончались 14 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на Токийский институт медицинской экспертизы.
По информации журналистов, 11 и 12 августа в городе температура воздуха достигала 35 градусов тепла. В числе погибших оказались люди в возрасте от 50 до 90 лет. Уточняется, что 13 из них были обнаружены дома. У восьми человек был включен кондиционер, пишет «Газета.ру».
В целом в японской столице за две недели погибли 26 человек. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жара не спадет.