Жара в Токио стала причиной гибели 14 человек

По информации журналистов, 11 и 12 августа в городе температура воздуха достигала 35 градусов тепла. В числе погибших оказались люди в возрасте от 50 до 90 лет. Уточняется, что 13 из них были обнаружены дома. У восьми человек был включен кондиционер, пишет «Газета.ру».

В целом в японской столице за две недели погибли 26 человек. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жара не спадет.