Жалобы жителей Салехарда на подпирающий новостройку кран проверит прокуратура

Компания-застройщик из Салехарда второй год подряд при сильном ветре подпирает сданную многоэтажку подъемным краном. Видео с места событий местные жители опубликовали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что стрела подъемного крана прислонена к стене жилого дома.

Как сообщило Ura.ru со ссылкой на местных жителей, когда ветер особенно сильный, девелопер пригоняет на место сразу три крана, чтобы не улетела обшивка. Мэрия города еще в 2021 году говорила о том, что застройщик устранит все выявленные недоделки в рамках гарантийных обязательств. Но спустя два года девелопер продолжает присылать на место кран.

Представитель прокуратуры по Ямало-Ненецкому автономному округу в беседе с РИА «Новости» заявил, что по данному факту проведут проверку, по итогам которой примут меры реагирования.