Эксклюзив 27 января 2024, 13:38 Жалоб на здоровье не было. Судья соревнований в Кирове — о смерти 18-летнего бойца ММА Судья Глушков: соревнования в Кирове, где умер боец ММА, проходили штатно Ingram Images/globallookpress

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Соревнования в Кирове, на которых погиб 18-летний боец ММА, проходили в штатном режиме, без травм. Об этом «360» рассказал главный судья турнира Андрей Глушков.

«Соревнования проводились в соответствии с правилами по виду спорта. Перед соревнованиями была проведена мандатная комиссия, все спортсмены имели допуск на соревнования, жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было», — подчеркнул он.

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Глушков добавил, что на соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой помощи. В целом турнир проходил в штатном режиме, подчеркнул судья.

«После того как спортсмен почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать помощь спортсмену. Спортсмен был доставлен в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия. Соревнования были остановлены», — рассказал мужчина.

Чемпионат и первенство Кировской области по смешанным единоборствам проходили 26 января в спортивной школе олимпийского резерва «Юность». В правительстве Кировской области рассказали, что боец умер по неизвестной причине. Обстоятельства выяснят эксперты.