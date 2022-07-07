Продавец избил жительницу Петербурга из-за жалоб на шум. Видео

В Санкт-Петербурге продавец магазина избил девушку, которая пожаловалась на постоянный звон колокольчиков на двери торговой точки. Она давно просила убрать раздражитель, но когда решила сделать это лично — столкнулась с агрессией.

Конфликт между жительницей дома № 3 по улице Шостаковича и кассиром расположенного на первом этаже здания магазина произошел 6 июля, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая от рук неадекватного продавца петербурженка по имени Ксения рассказала «360», что не раз обращалась в торговую точку с просьбой контролировать уровень шума. Исходил он как от висевших на входе колокольчиков, так и от поздних нетрезвых покупателей.

«Просила снять колокольчики, которые у них на двери [звонят] каждую ночь, когда кто-то входит или выходит, мешают спать. Он не шел на встречу, считал, что я виновата и неправильно себя веду», — пояснила девушка.

Когда Ксения впервые сняла надоевший предмет сама, сотрудник магазина попытался вломиться к ней в квартиру. Местная жительница обратилась в полицию, но результата, по ее словам, это не принесло. Несколько дней назад колокольчики на двери появились снова.

«Ночью я терпела. <…> Приехала мама, мы вместе спустились в магазин. Стояли перед кассой, сотрудник — за ней. Попросили снять колокольчики, объяснили, что они выводят из себя. Он отказался», — рассказала петербурженка.

Он кричал, вышел из-за кассы, разъяренный, схватил меня за шею, спустил по лестнице. Мы дошли до асфальта, на тротуар. Он развернул меня лицом к себе и уронил, ударив головой. Поставил ногу на грудь и сел и так держал, пока нас не разняли прохожие Ксения пострадавшая.

Разъяренного продавца от девушки в итоге оттащили два молодых человека. Сейчас она находится в больнице с гематомой на затылке. Внутренние повреждения и травмы черепа МРТ не показало.

«Меня тошнило тогда, вырвало ночью, кружится голова, болит грудь», — подчеркнула 25-летняя пострадавшая.

В полицию она обратилась сразу же после произошедшего. Заявление принял дежурный. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области уточнили, что злоумышленник после содеянного скрылся. Его задержали на следующий день и доставили в отдел полиции.

«Им оказался 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. <…> Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту нападения на женщину», — заключили в ведомстве.