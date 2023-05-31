Эксклюзив 31 мая 2023, 13:09 «Жалко водителей». Протараненные каршерингом машины в Москве назвали не подлежащими восстановлению Видео «360»: водитель каршерингового авто протаранил пять машин в Москве

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Утром 31 мая на Митинской улице в Москве случилось массовое ДТП. Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и влетел в припаркованные у обочины машины. По словам источника «360», три иномарки вряд ли подлежат восстановлению.

Виновник ДТП находился за рулем Nissan. Его машина въехала в Volvo, два Hyundai и BMW.

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«Да, очень жалко водителей данных авто. Потому что, скорее всего, три первых автомобиля (два Hyndai и один Volvo) — под списание», — рассказал собеседник «360».

В результате аварии припаркованные иномарки получили серьезные повреждения. У Hyundai практически полностью разбиты задние и передние части, Volvo досталось еще сильней, а у BMW повреждены задний бампер, багажник и фонари. Очевидцы ДТП предположили, что водитель каршеринговой машины был не в себе.

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На место аварии прибыли экстренные службы. Медики осмотрели водителя Nissan — мужчину 1987 года рождения отправили в больницу с травмой ноги. Его пассажир не пострадал. Правоохранители будут устанавливать обстоятельства ДТП.