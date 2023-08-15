Происшествия 15 августа 2023, 13:45 Жадность и алчность назвали причиной взрыва на АЗС в Махачкале Глава Дагестана Меликов счел жадность и алчность причиной взрыва в Махачкале

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Жадность и алчность стали предпосылками к взрыву на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом на оперативном совещании заявил глава Дагестана Сергей Меликов, его слова привела пресс-служба администрации региона.

«Во главе угла стоят алчность и жадность. Когда люди ради извлечения небольшой выгоды пытаются нарушить меры безопасности. В такой близости от АЗС никак не может находиться станция технического обслуживания», — сказал он.

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Меликов подчеркнул, что априори АЗС подразумевает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа, а техобслуживание — сварочные работы.

«Но мы это делаем своими руками, создавая предпосылки к таким ситуациям. Организуйте проверку всех этих историй. Я сильно сомневаюсь, что они являются источниками пополнения бюджета или добросовестными плательщиками налогов, а не только пополняют свой карман», — добавил глава Дагестана.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа. По последней информации, в результате ЧП погибли 35 человек и свыше 100 пострадали.

Ранее «360» стало известно, что владельцем взорвавшейся АЗС является ранее судимый и игнорировавший предписания МЧС бизнесмен.