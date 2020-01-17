17 января 2020, 08:09
Зерновой склад загорелся в Тульской области. Фото
В Тульской области сгорел склад с зерном. Пожар начался утром 17 января. Открытое горение ликвидировали спустя два с половиной часа после прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Информация о возгорании на улице Советской в Ясногорске поступила на диспетчерский пульт в 04:55, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«По прибытии на место происшествия в 04:56 пожарные приступили к ликвидации горения. Локализация пожара — в 06:27», — уточнили в ведомстве.
Полностью справиться с огнем пожарным удалось в 07:25. Обошлось без пострадавших.
Пламя уничтожило кровлю складского помещения на площади в 500 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 27 человек и семь единиц техники.
Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.