Зерновой склад загорелся в Тульской области. Фото

В Тульской области сгорел склад с зерном. Пожар начался утром 17 января. Открытое горение ликвидировали спустя два с половиной часа после прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Информация о возгорании на улице Советской в Ясногорске поступила на диспетчерский пульт в 04:55, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по тульской области

«По прибытии на место происшествия в 04:56 пожарные приступили к ликвидации горения. Локализация пожара — в 06:27», — уточнили в ведомстве.

Полностью справиться с огнем пожарным удалось в 07:25. Обошлось без пострадавших.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по тульской области

Пламя уничтожило кровлю складского помещения на площади в 500 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 27 человек и семь единиц техники.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по тульской области

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.