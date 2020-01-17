    17 января 2020, 08:09

    Зерновой склад загорелся в Тульской области. Фото

    Александра Ломейко

    В Тульской области сгорел склад с зерном. Пожар начался утром 17 января. Открытое горение ликвидировали спустя два с половиной часа после прибытия пожарно-спасательных подразделений.

    Информация о возгорании на улице Советской в Ясногорске поступила на диспетчерский пульт в 04:55, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Зерновой склад загорелся в Тульской области. Фото | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по тульской области

    «По прибытии на место происшествия в 04:56 пожарные приступили к ликвидации горения. Локализация пожара — в 06:27», — уточнили в ведомстве.

    Полностью справиться с огнем пожарным удалось в 07:25. Обошлось без пострадавших.

    Зерновой склад загорелся в Тульской области. Фото | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по тульской области

    Пламя уничтожило кровлю складского помещения на площади в 500 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 27 человек и семь единиц техники.

    Зерновой склад загорелся в Тульской области. Фото | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по тульской области

    Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.