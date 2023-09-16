Эксклюзив 16 сентября 2023, 18:53 Зеркальный потолок упал на девушку в московском салоне красоты Источник «360»: зеркальный потолок упал на девушку в московском салоне красоты РИА «Новости»

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Девушка получила ранения после падения зеркального потолка в салоне красоты, расположенном на первом этаже дома на улице Гвоздева в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

Собеседник заявил, что причиной разрушения потолка стал прорыв трубы. Зеркальные плиты не выдержали веса потоков воды и полетели вниз. Пострадала владелица заведения.

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Прибывшие на место врачи обнаружили у нее резаную рану на спине. Медики забрали девушку в больницу для оказания помощи.

По оценке работающих на месте спасателей, угроза дальнейшего обрушения в помещении сохраняется.