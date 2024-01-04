Происшествия 04 января 2024, 20:15 Зенитную ракету ВСУ перехватили над Липецкой областью Минобороны: ПВО перехватила зенитную ракету С-200 ВСУ над Липецкой областью

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Украинские боевики выпустили в сторону Липецкой области переделанную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что украинскую ракету перехватили дежурные средства противовоздушной обороны, не допустившие попадания по гражданским объектам.

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«Пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области», — указали в министерстве.

Это первая попытка Украинских войск атаковать ракетой российский регион, находящийся не на границе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в четверг, 4 января, сообщал что системы радиоэлектронной борьбы обезвредили в небе над регионом вражеский беспилотник.

Он подчеркнул, что дрон принудительно посадили в районе областной столицы. Глава региона добавил, что пострадавших среди мирного населения нет. Разрушений на земле не зафиксировали.

Отдельно Артамонов поблагодарил военных за службу и обеспечение безопасности жителей.