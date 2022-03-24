«Земля вся в набат пошла». Эвакуированные из белгородских сел жители рассказали про трехчасовой обстрел

Села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области со стороны Украины обстреливали около трех часов. Сначала местные жители услышали мощные взрывы, за ними последовала серия хлопков.

Одна из свидетелей произошедшего рассказала РЕН ТВ, что при падении снарядов казалось — земля содрогнется.

«Земля вся в набат пошла. <…> Очень страшно было», — призналась женщина.

Вывезенный с территории обстрела мужчина предположил, что по селам «прилетели кассетные ракеты».

«Было несколько взрывов. <…> Сначала мощные, потом мелкие — из серии хлопков. <…> Мы сначала внимания не обратили, но потом поняли: стреляет не так, как обычно. Потом уже сказали, что нас обстреливают. Все спустились в подвал. Сидели около получаса. Одной знакомой снаряд попал в дом», — поделился он, добавив, что всего обстрел длился порядка трех часов.

Жителей Журавлевки и Нехотеевки отвезли в пункт временного размещения. В селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали два человека. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить после произошедшего уголовное дело.