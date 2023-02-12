12 февраля 2023, 14:16
Три землетрясения произошли в Грузии почти одновременно
Сейсмологи зафиксировали три землетрясения в Грузии
Три подземных толчка зафиксировали в Грузии в воскресенье, 12 февраля. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
По данным центра, первый толчок магнитудой 4,4 произошел в 08:07 по местному времени (07:07 по московскому) на глубине шести километров.
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Спустя 14 минут произошло другое землетрясение магнитудой 3,3. Сейсмическую активность зафиксировали в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро на глубине 10 километров в 08:21 по местному времени (07:21 по московскому).
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Другой толчок магнитудой 4,3 произошел на глубине восьми километров в 15:33 по местному времени (14:33 по московскому) в районе села Гоми рядом с городом Озургетти.
Власти Грузии пока никаких сообщений не делали. Информации о жертвах не поступало.
Тем временем в Турции и Сирии спасатели продолжают разбирать завалы. По последним данным, число погибших в Турции достигло 24 617 человек, в Сирии — 3553 жителя.
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Землетрясение на юге Турции
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