Происшествия 12 февраля 2023, 14:16 Три землетрясения произошли в Грузии почти одновременно Сейсмологи зафиксировали три землетрясения в Грузии Unsplash

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Три подземных толчка зафиксировали в Грузии в воскресенье, 12 февраля. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным центра, первый толчок магнитудой 4,4 произошел в 08:07 по местному времени (07:07 по московскому) на глубине шести километров.

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Спустя 14 минут произошло другое землетрясение магнитудой 3,3. Сейсмическую активность зафиксировали в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро на глубине 10 километров в 08:21 по местному времени (07:21 по московскому).

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Другой толчок магнитудой 4,3 произошел на глубине восьми километров в 15:33 по местному времени (14:33 по московскому) в районе села Гоми рядом с городом Озургетти.

Власти Грузии пока никаких сообщений не делали. Информации о жертвах не поступало.

Тем временем в Турции и Сирии спасатели продолжают разбирать завалы. По последним данным, число погибших в Турции достигло 24 617 человек, в Сирии — 3553 жителя.