Землетрясение зафиксировали у берегов Тайваня | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 11:37 Поделиться Telegram

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Viber Землетрясение зафиксировали у берегов Тайваня

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Сейсмологическая служба Тайваня сообщила о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло в среду, 14 сентября. Об этом написал сайт kp.ru.

Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 километров под морским дном.

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Подземные толчки могли ощущаться на территории некоторых уездов в южной части Тайваня. Информации о пострадавших не поступало.

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