17 февраля 2023, 17:16
Землетрясение зафиксировали рядом с Курильскими островами
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у берега Курильских островов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
Подземные толчки выявили около 14:38 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа.
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«Очаг находился на глубине 160 километров», — сообщила Семенова.
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Данные об ощутимости землетрясения не поступали, подчеркнула она.
На юго-востоке Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение. В эпицентре оказался город Кахраманмараш. Магнитуда подземных толчков составила 7,7. Землетрясение стало сильнейшим с 1939 года. Трагедия унесла жизни 38 044 человек. Спасатели до сих пор находят под завалами живых.
Землетрясение также коснулось Сирии. В результате мощных подземных толчков погибли 3513 человек, ранены 7396 жителей.
Катаклизм в Турции продолжается. В четверг, 16 февраля, на юго-востоке республики установили землетрясение магнитудой 5,1. После подземных толчков в Турции сейсмособытие прошлось по другим странам.
Накануне американская геологическая служба зафиксировала землетрясение магнитудой 6,1 у берегов Филиппин. Толчки были и рядом с поселком Большое Голоустное в Иркутской области.
Землетрясения
Курильские острова
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