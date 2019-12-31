31 декабря 2019, 10:12
Землетрясение зафиксировали на Камчатке
На востоке полуострова Камчатка зафиксировали подземные толчки. Их магнитуда составила порядка 5,5. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.
По информации «Газеты.ru», эпицентр оказался в районе мыса Козлова в 136 км.
«Сейсмическое событие произошло во вторник днем по местному времени. Его очаг залегал на глубине 100 км. Эпицентр находился в районе мыса Козлова в 136 км юго-западнее райцентра Усть-Камчатск», — пояснил представитель РАН.
В ГУ МЧС уточнили, что землетрясение не ощущалось в населенных пунктах. Пострадавших и разрушений нет.