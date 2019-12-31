Землетрясение зафиксировали на Камчатке

По информации «Газеты.ru», эпицентр оказался в районе мыса Козлова в 136 км.

«Сейсмическое событие произошло во вторник днем по местному времени. Его очаг залегал на глубине 100 км. Эпицентр находился в районе мыса Козлова в 136 км юго-западнее райцентра Усть-Камчатск», — пояснил представитель РАН.

В ГУ МЧС уточнили, что землетрясение не ощущалось в населенных пунктах. Пострадавших и разрушений нет.